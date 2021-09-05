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В Челнах избили фельдшера «скорой», приехавшую на вызов

10:48, 05.09.2021
В Челнах избили фельдшера «скорой», приехавшую на вызов
Фото: realnoevremya.ru

В Челнах в квартире 50-го комплекса вечером 4 сентября фельдшера прибывшей на вызов бригады скорой помощи избили, сообщили «Челнинские известия».

Как сообщили источники издания, на пострадавшую набросилась мать пациентки. Фельдшер намерена обратиться в полицию. Подробности выясняются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня в Татарстане сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на фельдшера скорой помощи, им оказался 50-летний мужчина. Он был пьян и побил супругу, которая вызвала бригаду скорой помощи. Мужчина агрессивно встретил прибывших врачей. Сперва он нецензурно выражался, а затем побил одну из фельдшеров.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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