Дмитрий Квартальнов подвел итог первого матча сезона с «Йокеритом»

Наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги первого матча нового сезона в КХЛ против «Йокерита» (3:0). Несмотря на крупную победу специалист отметил, что были проблемы, которые пришлось «подчищать» вратарю команды Игорю Бобкову.

— Первая игра, здорово, что провели её на ноль — Игорь Бобков неплохо сыграл, дал нам шанс провести игру «на ноль».

Также главный тренер «Ак Барса» отметил, что команде не удался второй период.

— Были у нас опасные моменты, но есть моменты, над которыми нам надо работать. Не очень важно мы провели второй период, хотя по счёту вели. Есть моменты, которые не понравились. А так, первая игра, может быть, присутствовало какое-то волнение. Здорово, что победили в ней и сыграли «на ноль». Не понравился второй период, а Игорь подчищал эти моменты, — сказал Дмитрий Квартальнов.

Следующий поединок «Ак Барс» проведет на своем льду с китайским «Куньлунем» в субботу, 4 сентября. Начало матча — 17:00 по московскому времени.