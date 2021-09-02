Заведующую детсадом в Буинском районе осудили за «лишних» детей

В Татарстане осудили заведующую детсадом «Березка» Буинского района за аферу с устройством воспитанников в детский сад. Судом установлено — заведующая Марина Павлова лично назначила двум мамам ставку родительской платы за посещение их детьми дошкольного учреждения, но при этом официально в садике их дети не числились, а деньги в бюджет не направлялись.



Плату за этих детей Павлова забирала сама, установив для одной семьи ежемесячную «таксу» в 2,2 тысячи рублей, а для другой — 2,5 тысячи.

На суде женщина призналась — воспользовалась возникшей ситуацией с пандемией коронавируса: весной 2020-го все дети были отчислены из сада, а осенью того же года принимались обратно, причем ставилось условие — бесконтактной оплаты услуг дошкольного учреждения через портал «Госуслуги». Две мамы заявили — возможности оплачивать безналом у них нет. Заведующая согласилась, но приказы о повторном приеме их детей в садик выносить не стала.

Павлову приговорили к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей, Верховный суд РТ предоставил ей трехлетнюю рассрочку по выплате этой суммы.

Подробности — в материале «Реального времени».