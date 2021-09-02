«Подпольные» малыши в детсаду Буинска и «мертвые» воспитатели в лицее Альметьевска

Верховный суд РТ поправил приговоры о мошенничестве руководителей двух учебных заведений

Как стало известно «Реальному времени», за увод 5 млн рублей из бюджета осуждена директор лицея №2 Альметьевска Гузель Сафина. Согласно приговору, ее сообщницами в хищении средств путем трудоустройства «мертвых душ» годами выступали бухгалтер и кадровик. Последняя при обыске в своем доме успела сжечь часть вещдоков. Все трое настаивали — «лишняя» зарплата шла исключительно на нужды лицея, вот только силовики выяснили — зарплатными карточками лжесотрудников пользовалась и дочь Сафиной. Тем временем в Буинске вскрыли историю хищения родительской платы за воспитанников детсада, которые по бумагам туда не ходили.

Осужденная остается директором передового лицея



В 2020-м альметьевский лицей №2 вошел в топ-100 школ России по уровню конкурентоспособности учеников. Занял в списке 95-е место, уступив среди татарстанских учебных заведений лишь казанским — лицею №131, IT-лицею и лицею им. Лобачевского КФУ.

На протяжении 14 лет директором в передовом лицее нефтеграда была Гузель Сафина. Если верить сайту учреждения, она до сих пор занимает эту должность. Об уголовном преступлении заслуженного директора там не сообщается.

Под суд действующего руководителя лицея №2 отдали в декабре 2020-го, вместе с бывшим кадровиком Лилией Тамашовой и бывшим бухгалтером лицея Оксаной Ситдиковой. Последняя к моменту вынесения приговора успела занять пост главбуха в детской горбольнице. В марте 2021-го троицу признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. А незадолго до старта нового учебного года Верховный суд Татарстана утвердил приговор с незначительными правками.

Дамы отделались условными сроками: Сафиной дали 4 года, Тамашовой — 3,5 года, Ситдиковой — 3 года 4 месяца. Всем назначен испытательный срок в 4 года.

В 2020-м альметьевский лицей №2 вошел в топ-100 школ России по уровню конкурентоспособности учеников. Фото: yandex.ru

Из приговора следует — все трое признаны виновными в хищении 5 млн 125 тысяч рублей в 2012—2019 годах. Эти деньги выплачивались в качестве зарплаты, отпускных и премиальных шести лжесотрудникам лицея — воспитателям, лаборанту, техработникам, гардеробщице и юристу.

При этом на должности гардеробщицы фиктивно трудилась, даже не зная об этом, мать бухгалтера Ситдиковой, и за 4 года с оформленной на ее имя банковской карты мошенницы сняли 1,3 млн рублей. А вот виртуальный техработник — сын-студент кадровика Тамашовой за семь месяцев пополнил этот «общак» всего на 100 тысяч рублей. Еще одной сотрудницей лицея числилась бывшая работница, которая после ухода в декретный отпуск родила двоих детей, уволилась и работать больше не желала, но хотела, чтобы ей рисовали трудовой стаж...

Аферу вскрыли сотрудники БЭП МВД и Следственного комитета. Когда к кадровику Тамашовой пришли домой с обыском, то нашли часть личных дел псевдосотрудников. Еще часть отчаянная дама прямо в ходе следственного действия ухитрилась сжечь.

Как распоряжались чужой зарплатой

В деле фигурирует явка с повинной директора, написанная еще в апреле 2019 года. В ней она признается в фиктивном трудоустройстве двух «мертвых душ» и в том, что начисленная этим «мертвым» зарплата распределялась на троих и тратилась на личные нужды.

В суде Гузель Сафина уверяла, что о трех липовых работниках узнала лишь в ходе следствия и никаких указаний на их трудоустройство Тамашовой и Ситдиковой не давала. Про остальных заявила: «Предполагалось, что заработная плата будет расходоваться на нужды школы».

На вопрос гособвинения, каким образом карточки «мертвых душ» оказались в пользовании дочки Сафиной, директор нашла лишь одно объяснение — «перепутала и вместо своей карты отдала дочери другую», при этом «на нужды лицея деньги снимала со своего личного счета».



Дочь Сафиной в суде от дачи показаний против матери отказалась. На предварительном следствии она, с одной стороны, свидетельствовала — карточками сотрудников лицея, за исключением маминых, не пользовалась, а с другой — заявляла, что вообще не помнит, на чье имя были оформлены карты, которые на 3-4 месяца передавала ей мать, «воспринимала их как ее банковские карты». Со слов дочери, деньги она тратила на себя и на бабушку, с которой проживала в то время.

Пятеро фиктивных сотрудников на суде подтвердили — в лицее в указанный период не работали и зарплату не получали. Мать Ситдиковой от дачи показаний отказалась.

Из показаний осужденной Тамашовой следует — указания о фиктивном трудоустройстве лжеюриста и банковскую карту на этого сотрудника она получала от директора лицея. При этом сама картой не пользовалась — лишь снимала всю зарплату и отдавала ее Сафиной, а та «давала из этих денег тысячу рублей на расходы». Если верить бывшему кадровику лицея, идея схожим образом устроить ее сына также была высказана начальницей со ссылкой — «на нужды столовой необходимы средства».

Экс-главбух Ситдикова призналась, что знала о «мертвых душах» и начисляла им зарплату для последующей передачи денежных средств директору. На суде подчеркивала — об одном из таких фактов силовики узнали именно от нее. В своей апелляционной жалобе на альметьевский приговор эта осужденная указывала — не согласна с выводом суда, что деньги делились на троих — «все деньги передавались Сафиной, которая тратила их на нужды лицея».

Свидетели из числа реальных сотрудников лицея подтверждали — таких коллег на рабочих местах не видели, но в то же время подтверждали факты ремонтов в кабинетах и установки водонагревателей с оговоркой — «неизвестно, за чей счет».

Свидетели подтверждали факты ремонтов в кабинетах и установки водонагревателей с оговоркой — «неизвестно, за чей счет». Фото: yandex.ru

В Верховном суде Татарстана осужденные и их адвокаты настаивали на исключении ряда эпизодов и смягчении приговора. Добились лишь исключения дополнительного наказания — лишения права «занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций». Апелляционная инстанция посчитала, что данная формулировка не предусмотрена федеральным законодательством.

Смогут ли осужденные Сафина и Тамашова сохранить высокие должности в лицее и горбольнице — покажет время.

Фактор коронавируса в афере с «лишними» детьми

Свою должность сохранила и осужденная Марина Павлова, вот уже 11 лет заведующая протопоповским детсадом «Березка» в Буинском районе. Согласно апелляционному приговору, педагога с 22-летним стажем признали виновной в двух мошенничествах с использованием служебного положения и наказали уголовным штрафом в 100 тысяч рублей.

При этом Верховный суд Татарстана отменил обвинительный приговор Буинского горсуда о таком же штрафе, но лишь одном эпизоде мошенничества и вынес решение по существу дела без его возврата на пересмотр.

В буинском садике силовики обнаружили настоящих воспитанников, которые с сентября по декабрь 2020 года посещали «Березку» подпольно — без заключения договоров и отчисления родительской платы в муниципальный бюджет. Плату за этих детей забирала заведующая садом — наличными, установив для одной семьи ежемесячную «таксу» в 2,2 тысячи рублей, а для другой — 2,5 тысячи. Ни в одном отчете о воспитанниках садика этих девочки и мальчика не было.

На суде обвиняемая призналась — просто воспользовалась ситуацией, возникшей ввиду пандемии коронавируса.

В мае 2020-го все договоры на посещение малышами дошкольного учреждения были расторгнуты. Сад закрылся до осени, после чего потребовалось заключать новые договоры о приеме детей. При этом родителям сообщили — впредь оплату будут принимать бесконтактным способом, через портал «Госуслуги». Двое мамаш сказали, что им такой способ неудобен, просили разрешить платить по старинке, наличными. Ну заведующая и разрешила. При этом приказ о зачислении их детей издавать не стала. «Подпольщиками» они оставались до детальной проверки дошкольного учреждения.



Любопытно, но потерпевшей стороной в этой истории правоохранители признали не бюджет, а родителей. Согласно экспертизе, они выплатили Павловой более 15 тысяч рублей, но с учетом реального посещения детьми садика переплатили порядка 3,5 тысячи. Именно эту сумму апелляционная инстанция посчитала ущербом по данному делу, не согласившись с позицией следствия и Буинского суда о хищении всех 15 тысяч.

При назначении наказания Верховный суд РТ сразу установил для Павловой трехлетнюю рассрочку по выплате штрафа в 100 тысяч рублей.