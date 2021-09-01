В России могут появиться «умные» пункты полиции с системой распознания преступников

В России могут появиться умные участковые пункты полиции, включающие спутниковые системы и системы распознания преступников. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Михаил Давыдов.

Помимо компьютерной техники, в пункте будут современные средства связи, в том числе спутниковые системы для отдаленной местности, и системы идентификации правонарушителей с использованием оперативно-справочных учетов. Также умные пункты планируется оснастить системой контроля и управления доступом, видеонаблюдением, в том числе с возможностью удаленного подключения к АПК «Безопасный город», пишет ТАСС.

В конце июля глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что в патрульных автомобилях в скором времени появятся «умные балки» с камерами, которые позволят в транспортном потоке выявлять проблемных водителей, а также машины, числящиеся в угоне.