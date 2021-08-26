СМИ: рядом с аэропортом Кабула прогремел взрыв

Рядом с международным аэропортом Кабула прогремел взрыв. По данным WSJ, он произошел вблизи его ворот.

Взрыв у кабульского аэропорта подтвердили в Пентагоне, пишет RT. Афганские журналисты со ссылкой на очевидцев передают, что взрыв, предположительно, мог устроить смертник. Сообщается, что рядом с местом взрыва слышна стрельба.

UPD: По данным СМИ, в результате взрыва пострадали не менее 15 человек, в том числе американские военные. Погибли как минимум два человека.

Напомним, после прихода к власти 15 августа талибов* многие жители Афганистана стремятся покинуть Афганистан и его столицу. На этой неделе новые власти заявили, что не допустят никаких операции по эвакуации населения после 31 августа. Они перекрыли дорогу к аэропорту. Туда допускают только иностранных граждан. Сообщалось, что в Кабуле люди перебираются через канаву с водой, чтобы попасть в аэропорт.



«Нашествие» жителей Кабула на аэропорт началось практически сразу после захвата города. Люди, работающие переводчиками, водителями, а также выполняющие другие работы при посольствах западных стран, пытались перелезть через высокое бетонное ограждение. По перелезающим людям открыли стрельбу.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.



Татьяна Демина