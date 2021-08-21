«Уфа» сыграла вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

«Уфа» дома сыграла вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Счет был открыт уже на 10-й минуте встречи. На длинную передачу Ярослава Ракицкого откликнулся Малком, который двумя касаниями отправил мяч в сетку ворот Александра Беленова.

Уфимцы отыгрались уже после перерыва. Вячеслав Кротов воспользовался оплошностью Вильмара Барриоса и откатил мяч Гамиду Агаларову. Форвард хозяев ударил сразу же без обработки и угодил точно в дальний угол ворот «Зенита», забив свой четвертый гол в текущем сезоне.

После этой игры в активе «Уфы» стало 5 набранных очков. У «Зенита» теперь на счету 11 очков. Отметим, что «Рубин» выйдет на безоговорочное первое место в турнирной таблице РПЛ, если завтра обыграет в гостях «Химки».

Ранее сообщалось, что новым спонсором «Уфы» станет «Газпром».