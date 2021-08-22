Вакансия конюха-пастуха в Татарстане вошла в число самых необычных предложений на рынке труда в России

Сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра оказались в августовском рейтинге самых необычных предложений о работе в России. Также в их число попала вакансия конюха-пастуха из Татарстана.

Потенциальный работник должен иметь опыт работы на предприятиях с табунным содержанием лошадей и навыком езды верхом. В обязанности конюха-пастуха будет входить выпас табуна, контроль за состоянием здоровья животных, кормление лошадей и поддержание порядка. Вакансия предполагает проживание на ферме зимой и в лагере летом.

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Также среди необычных предложений на рынке труда: сборщик надувных лодок в Санкт-Петербурге, сыровар в ремесленную сыроварню в Нижнем Новгороде, гладильщик в Москве, пишет ТАСС, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

В начале августа специалисты сервиса SuperJob составили топ-5 самых привлекательных предложений работодателей для жителей Казани.

