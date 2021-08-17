Степанов, Климов и Агаларов вошли в состав молодежной сборной России по футболу

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу определился с составом на стартовые матчи команды в отборочном раунде чемпионата Европы — 2023.

В список вошли 24 российских футболиста. В том числе защитник Данил Степанов и нападающий Кирилл Климов, права на которых принадлежат казанскому «Рубину». Также в состав приглашен форвард «Уфы» Гамид Агаларов, забивший на старте чемпионата сезона три гола.

Российской сборной предстоит сыграть два матча — в гостях против сборной Испании (3 сентября) и дома с Мальтой (7 сентября).

Напомним, накануне стал известен расширенный состав основной сборной России по футболу.