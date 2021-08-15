После курортного сезона под Севастополем начнут строительство гавани для яхт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти намерены приступить к строительству яхтенной марины в Балаклаве по окончании курортного сезоны.

«По яхтенной марине в Балаклаве: особый проект, вышли с Главгосэкспертизой в этом году, начинаем ее делать, контрактуемся, начинаем первую часть после туристического сезона, к первой части набережной уже приступать будем», — цитирует его ТАСС.

В 2016 году Путин дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма определен как приоритетный для Севастополя.

В Казани увеличился спрос на разные типы водного транспорта в марте — апреле 2021 года. Столица Татарстана вошла в десятку городов с наиболее активным спросом на водный транспорт. Казань заняла шестое место после Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Астрахани, Саратова. Динамика спроса год к году в Казани увеличилась на 47,2%.

Алексей Нечаев