В Казани увеличился спрос на лодки, яхты и гидроциклы

В Казани увеличился спрос на разные типы водного транспорта в марте — апреле 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

Столица Татарстана вошла в десятку городов с наиболее активным спросом на водный транспорт. Казань заняла шестое место после Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Астрахани, Саратова. Динамика спроса год к году в Казани увеличилась на 47,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Спрос вырос на лодки, яхты, катера, гидроциклы. Эксперты считают, что рост интереса к водному транспорту может объясняться развитием внутреннего туризма на фоне действующих из-за пандемии ограничений.



Ранее детский яхт-клуб Ивана Егорова оказался на грани закрытия.

Ольга Плешкова