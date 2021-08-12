В Казани при опрокидывании мотовездехода пострадали дети

На аварию с пострадавшими детьми выезжали минувшим вечером сотрудники ГАИ в Московском районе Казани. Водитель «с признаками алкогольного опьянения» катал детей на детском мотовездеходе и совершил опрокидывание напротив дома 31 по улице Рахимова, сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.



По предварительным данным, мужчина выбрал не безопасную скорость и в итоге не справился с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры 9 и 13 лет.

Ранее в Татарстане в пьяной аварии на квадрацикле погибла 11-летняя девочка. Управлявшую транспортом гендиректора и учредителя Казанского завода железобетонных изделий Людмилу Судакову отправили под домашний арест.