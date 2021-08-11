В Челнах из окна противотуберкулезного диспансера выпал пациент

В Набережных Челнах накануне пациент противотуберкулезного диспансера выпал из окна больницы. По словам мужчины, он упал с третьего этажа случайно.

Мужчина остался в сознании, но не мог самостоятельно идти. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Его доставили в травмпункт БСМП, сообщают «Челнинские известия».

В июле в горбольнице №5 в Набережных Челнах погиб 48-летний мужчина — он был в пьяном состоянии и выпал из окна. Медработники оказали ему экстренную помощь, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ольга Плешкова