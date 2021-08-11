В Челнах прокуратура оценит безопасность пациентов в противотуберкулезном диспансере

Фото: кадр видео tatnews.chelny

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после того, как из окна туберкулезного диспансера выпал пациент. Об этом сообщается в «Инстаграм» прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство намерено дать оценку ситуации с обеспечением безопасности пациентов в медучреждении, говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел накануне, пациент противотуберкулезного диспансера выпал из окна больницы. По словам мужчины, он упал с третьего этажа случайно. Мужчина остался в сознании, но не мог самостоятельно идти. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Его доставили в травмпункт БСМП.



Ольга Плешкова