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В Челнах прокуратура оценит безопасность пациентов в противотуберкулезном диспансере

11:47, 11.08.2021
В Челнах прокуратура оценит безопасность пациентов в противотуберкулезном диспансере
Фото: кадр видео tatnews.chelny

Прокуратура Набережных Челнов начала проверку после того, как из окна туберкулезного диспансера выпал пациент. Об этом сообщается в «Инстаграм» прокуратуры Татарстана.

Надзорное ведомство намерено дать оценку ситуации с обеспечением безопасности пациентов в медучреждении, говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел накануне, пациент противотуберкулезного диспансера выпал из окна больницы. По словам мужчины, он упал с третьего этажа случайно. Мужчина остался в сознании, но не мог самостоятельно идти. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Его доставили в травмпункт БСМП.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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