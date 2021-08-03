Обвиняемый в хищении 145 млн: «Мы перечислили в «Транспортную карту» почти 3,5 млрд»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

За время предварительного следствия ущерб по уголовному делу сократился минимум на 5 млн рублей. Такая информация прозвучала сегодня на заседании Вахитовского райсуда Казани по делу о присвоении 145 млн рублей, которые не дошли до АО «Транспортная карта», передает журналист «Реального времени».



Данные об ущербе на заседании освежила представитель потерпевшего АО Диляра Росулева. Впрочем, она подтвердила свои показания об ущербе в 145,3 млн рублей, подчеркнув, что они были актуальны на момент допроса в августе 2020 года. По версии МВД и прокуратуры, эта сумма так и не дошла до оператора и конечных поставщиков услуг — ПАТП.

Подсудимый Константин Кузьмин вину в присвоении данных средств не признал. Он подчеркнул — его компании под разными названиями сотрудничают с оператором платежей за пассажирские перевозки уже 10 лет. «По моим данным, мы собрали и перечислили в «Транспортную карту» порядка 3 млрд 450 млн рублей», сообщил бизнесмен суду о результатах работы своих фирм «Орион» и «Лидер-Плат» за три года, фигурирующие в обвинении.

Со слов Кузьмина, работа продолжилась и после обращения АО в полицию, и за год предварительного следствия те же компании-агенты получили и перечислили еще 1 млрд рублей — от покупки и пополнения транспортных карт пассажирами казанского общественного транспорта.

Адвокат подсудимого Юрий Малышев полагает, что никакого криминала в действиях его клиента нет, речь идет о гражданско-правовых отношениях. Впрочем, делиться своей версией разногласий после десяти лет работы защита не спешит.

После допроса юриста потерпевшей компании процесс был отложен.