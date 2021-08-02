Мэр Челнов прокомментировал слова Минниханова о беспорядке в общественных пространствах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал критику президента Татарстана в отношении глав муниципалитетов республики из-за ненадлежащего содержания общественных пространств. По его словам, она справедлива.

Магдеев заявил, что не все люди ценят красоту. «Идут строители, следом — очень активно идут вандалы. Приводят в непотребное состояние то, что было сделано и нами, и строителями с любовью», — прокомментировал он ситуацию в парках, скверах и на набережных, где проводится благоустройство территорий.



«Но еще раз говорю: наша с вами задача наводить порядок там, где до этого не было порядка», — цитирует мэра Набережных Челнов издание chelny-biz.ru.

Напомним, в прошлую субботу Минниханов возмутился, что от жителей Татарстана поступает много жалоб о ненадлежащем содержании общественных пространств. «Как можно так безобразно относиться? Я разочарован. Значит, у вас внимания на это не хватает, вам это неинтересно и ненужно. Вам безразлично, где ваши люди отдыхают и куда они могут пойти», — обратился он к главам муниципалитетов на республиканском совещании.

Минниханов поручил им внимательнее следить за порядком в парках, скверах, на набережных и в благоустроенных дворах. Местные власти должны привести их в надлежащее состояние до конца лета, то есть до Дня республики.

Татьяна Демина