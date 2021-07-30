Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки — в преступлении подозревают сотрудника полиции, сообщает «Волга Ньюс».



Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев назначил по факту случившегося служебную проверку. В случае доказательства вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-каналы, подозреваемый подполковник полиции живет в том же поселке, где произошло убийство. Он мог встречаться с убитой девушкой. Его задержали.

Согласно источнику агентства, подозреваемый мог сначала сбить девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и убил ее несколькими ударами ножа. Следователи рассматривают эту версию в качестве основной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Челнах мужчину подозревают в убийстве обидчика его брата. Установлено, что 15-летний брат подозреваемого отдыхал в компании сверстников и повздорил с пьяным потерпевшим. После этого он позвонил брату. Тот приехал на место. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину и ударил ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Маргарита Головатенко