Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки — в преступлении подозревают сотрудника полиции, сообщает «Волга Ньюс».
Врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Андрей Токарев назначил по факту случившегося служебную проверку. В случае доказательства вины сотрудника его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-каналы, подозреваемый подполковник полиции живет в том же поселке, где произошло убийство. Он мог встречаться с убитой девушкой. Его задержали.
Согласно источнику агентства, подозреваемый мог сначала сбить девушку на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и убил ее несколькими ударами ножа. Следователи рассматривают эту версию в качестве основной.
В Челнах мужчину подозревают в убийстве обидчика его брата. Установлено, что 15-летний брат подозреваемого отдыхал в компании сверстников и повздорил с пьяным потерпевшим. После этого он позвонил брату. Тот приехал на место. В ходе конфликта злоумышленник избил мужчину и ударил ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.
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