В Татарстане бизнесмены получили 2 тысячи ключей электронной подписи

Татарстанские бизнесмены и нотариусы могут бесплатно получить квалифицированный ключ электронной подписи в любом налоговом органе. На сегодняшний день уже выдано более 2 тысяч таких ключей.

Электронная подпись имеет широкий спектр применения: для обеспечения документооборота с органами государственной власти и контрагентами, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности, на портале госуслуг.

Предпринимателю необходимо представить в налоговые органы паспорт, СНИЛС, USB-носитель ключевой информации и пройти процедуру идентификации.

Получившим электронную подпись в коммерческих центрах следует помнить, что срок их действия заканчивается 1 января 2022 года. Для удобства налогоплательщиков уже сейчас можно записаться на прием с помощью сервиса ФНС «Онлайн-запись на прием в налоговый орган» или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-2222 и получить КЭП бесплатно, сообщает пресс-служба ведомства.

