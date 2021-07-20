Минздрав Татарстана: в аварии на трассе М-7 пострадали 6 человек

Фото: прокуратура РТ

Во вчерашней аварии на трассе М-7 пострадали шесть человек — трое взрослых и столько же детей. Один ребенок скончался. Об этом «Реальному времени» сообщили в республиканском Минздраве.



Двое детей сейчас находятся в ДРКБ. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, у другого — средней степени тяжести. Оба находятся в реанимации, их состояние стабильное.

Мужчину и женщину госпитализировали в стационары. Еще одна женщина отказалась от госпитализации и находится в больнице с ребенком.

Фото: прокуратура РТ

Вчера вечером столкнулись автомобили Renault Sandero и Citroen Xsara Picasso на трассе М-7 в Татарстане. Сообщалось о пяти пострадавших. На место аварии выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов.

Полуторогодовалый ребенок из машины Renault Sandero погиб на месте происшествия.

Маргарита Головатенко