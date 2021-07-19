Кураторство регионов вице-премьерами не подменяет институт полпредов, заявили в Кремле
Премьер-министр России Михаил Мишустин заблаговременно рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
— Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно, — передает ТАСС его слова.
Отдельно представитель Кремля пояснил, что кураторство регионов вице-премьерами не подменяет институт полномочных представителей президента в федеральных округах. Речь идет о разделении о функции.
В ходе прямой линии 30 июня Путин отмечал, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится.
Сегодня Мишустин сообщил о распределении между вице-премьерами кураторства над федеральными округами. Приволжский федеральный округ поступает в ведение Дмитрия Чернышенко.ОбществоВласть
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