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Кураторство регионов вице-премьерами не подменяет институт полпредов, заявили в Кремле

13:21, 19.07.2021
Кураторство регионов вице-премьерами не подменяет институт полпредов, заявили в Кремле
Фото: pxhere.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин заблаговременно рассказал президенту РФ Владимиру Путину о планах закрепить за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Безусловно, об этих планах председатель правительства информировал главу государства заблаговременно, — передает ТАСС его слова.

Отдельно представитель Кремля пояснил, что кураторство регионов вице-премьерами не подменяет институт полномочных представителей президента в федеральных округах. Речь идет о разделении о функции.

В ходе прямой линии 30 июня Путин отмечал, что подход к работе с территориями со стороны правительства изменится.

Сегодня Мишустин сообщил о распределении между вице-премьерами кураторства над федеральными округами. Приволжский федеральный округ поступает в ведение Дмитрия Чернышенко.

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