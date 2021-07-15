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«Стрела» стартует матчами в Новокузнецке

17:21, 15.07.2021
«Стрела» стартует матчами в Новокузнецке
Фото: strelarugby

Стал известен календарь игр казанской «Стрелы» в стартующем чемпионате России по регби.

«Стрела» стартует двумя выездными матчами в Новокузнецке, с «Металлургом» 26 июля, и в Красноярске, 31 июля, с «Красным Яром». Затем команде предстоит провести в августе три домашних матча, первый из которых — с ЦСКА — запланирован на восьмое августа.

Далее домашняя игра 15 августа, но уже в рамках розыгрыша Кубка России, соперник «ВВА-Подмосковье». И снова в рамках чемпионата страны «Стрела» примет дома 22 августа московскую «Славу», а затем поедет на выезд в Пензу, где сыграет 28 августа с местным «Локомотивом».

А в ближайшие дни, 17 июля, сборная России примет в Нижнем Новгороде сборную Португалии в рамках розыгрыша чемпионата Европы. В состав вызваны братья Магомед и Шамиль Давудовы.

Джаудат Абдуллин
Спорт Татарстан
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