В Казани временно приостановили деятельность кафе за готовку блюд на мангале около жилого дома

В Казани на 30 суток приостановили деятельность кафе «Шаурма на углях» по адресу ул. Фрунзе, 1б — от местного жителя поступила жалоба о загрязнении воздуха из-за деятельности кафе.



Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана в ходе административного расследования установили, что в кафе блюда на мангале готовят на расстоянии менее 50 метров от жилого дома №1 по ул. Фрунзе. Выяснилось, что в кафе не было централизованной системы водоснабжения и канализации, отсутствовали мясной и овощной цеха, а еще моечные ванны для их первичной обработки. В кафе не было и раковины для мытья рук посетителей и туалета.

На ИП Алиева Ш.Х. составили протокол по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Материалы направили в районный суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Казани временно приостановлена деятельность кафе «Шаурма на углях» на улице Декабристов, 102. От жителей города поступило обращение об отсутствии водоснабжения и канализования.