Новости общества

15:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани временно приостановили деятельность кафе за готовку блюд на мангале около жилого дома

13:17, 25.11.2020 2
В Казани временно приостановили деятельность кафе за готовку блюд на мангале около жилого дома
Фото: realnoevremya.ru

В Казани на 30 суток приостановили деятельность кафе «Шаурма на углях» по адресу ул. Фрунзе, 1б — от местного жителя поступила жалоба о загрязнении воздуха из-за деятельности кафе.

Сотрудники Роспотребнадзора Татарстана в ходе административного расследования установили, что в кафе блюда на мангале готовят на расстоянии менее 50 метров от жилого дома №1 по ул. Фрунзе. Выяснилось, что в кафе не было централизованной системы водоснабжения и канализации, отсутствовали мясной и овощной цеха, а еще моечные ванны для их первичной обработки. В кафе не было и раковины для мытья рук посетителей и туалета.

На ИП Алиева Ш.Х. составили протокол по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Материалы направили в районный суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что в Казани временно приостановлена деятельность кафе «Шаурма на углях» на улице Декабристов, 102. От жителей города поступило обращение об отсутствии водоснабжения и канализования.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:37
    Их по всему городу надо закрывать - в половине случаев они ближе 50 метров от жилых домов - это безобразие!!! Мало онкологии (посмотрите сколько народу в РКОД!!!) - чиновники, давшие им разрешение, хотят чтобы еще больше было??? А у хозяев этих заведений совесть просто отсутвствует похоже!
    Ответить
  • Анонимно 13:51
    "готовят на расстоянии менее 50 метров от жилого дома №1" А остальные сети как ? У нас в Казани есть такая возможность? Дом на доме стоит. И дальше так строят. Гетто
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем