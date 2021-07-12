ГИБДД Казани за воскресенье пресекла 40 нарушений со стороны электросамокатчиков
В Казани за 11 июля ГИБДД пресекла 40 правонарушений со стороны электросамокатчиков и еще четыре — со стороны велосипедистов.
Шесть водителей задержаны за пьяную езду, еще троих — за неимение прав на управление автомобилем. В отделы полиции доставили восемь граждан по подозрению в совершении преступлений.
За воскресенье произошло 39 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим (наезд на велосипедиста), сообщает ГИБДД города.
За субботу в столице Татарстана произошло 85 ДТП, два из них — с пострадавшими (в обоих случаях — наезд на пешеходов), остальные — с материальным ущербом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым