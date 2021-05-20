В Набережных Челнах на стройке разбился 20-летний студент

В Набережных Челнах сегодня при демонтаже опалубки строящегося дома погиб 20-летний рабочий. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Работы проводились на пятом этаже здания. Погибший юноша — гражданин Узбекистана, студент челнинского вуза. Он жил в общежитии и устроился разнорабочим в ООО «Строймонтаж-М» накануне. В течение двух дней молодой человек должен был стажироваться.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Об инциденте около 10 часов утра в надзорное ведомство сообщило Управление МВД России по Челнам. На место происшествия выезжал первый заместитель прокурора города Айдар Галиев.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.

В октябре прошлого года в Казани вступил в силу приговор по делу о падении неисправной люльки с тремя рабочими в ЖК «Арт Сити». «Реальное время» выясняло, как застройщиков республики наказывают за ЧП во время стройки.

