Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020
Сборная Испании обыграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти четверть-финала чемпионата Европы по футболу. Испанцы стали первыми полуфиналистами Евро-2020.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Испании обыграла Швейцарию со счетом 3:1.
Игра прошла на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге.
Напомним, что швейцарский футболист Денис Закария забил гол в ворота своей команды. Сделал он это на восьмой минуте.СпортФутбол
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