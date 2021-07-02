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Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020

21:56, 02.07.2021
Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2020
Фото: rfs.ru

Сборная Испании обыграла команду Швейцарии в серии послематчевых пенальти четверть-финала чемпионата Европы по футболу. Испанцы стали первыми полуфиналистами Евро-2020.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти сборная Испании обыграла Швейцарию со счетом 3:1.

Игра прошла на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге.

Напомним, что швейцарский футболист Денис Закария забил гол в ворота своей команды. Сделал он это на восьмой минуте.

СпортФутбол
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