В «Школе 21» от Сбера в Казани стартовал первый летний «бассейн» в 2021 году

В понедельник, 22 июня, в казанском кампусе «Школы 21» — бесплатной школы программирования от Сбера — стартовала серия заключительных отборочных этапов для поступления — первый летний «бассейн».

Это интенсив, который продлится 26 дней. Он станет испытанием на прочность и поможет отобрать для учебы самых способных участников. «Бассейнисты» будут погружены в задачи по основам программирования. Они будут сами изучать и выполнять задания, проверять друг друга, давать советы таким же участникам, как и они.

Половина «бассейнистов» младше 25 лет, более 130 — в возрасте от 25 до 40 лет, а также восемь участников в возрасте старше 40 лет.

Чтобы здоровье каждого из ребят было в безопасности, мы провели традиционную подготовку кампуса: каждый участник сможет заниматься на необходимом расстоянии друг от друга, использовать маски и антисептики, при этом пространство кампуса проходит регулярную дезинфекцию.

Всего в Казани пройдет три летних «бассейна», по итогам которых будут выбраны 500 лучших. Они начнут обучение в «Школе 21» уже осенью этого года.

Стать участником «Школы 21» просто. Образование, опыт работы, знание английского языка и результаты ЕГЭ не имеют значения. Единственное ограничение — возраст от 18 лет. До 28 июня продолжается набор на летние отборочные испытания, которые пройдут с 19 июля по 13 августа и с 16 августа по 10 сентября. Для участия в отборочных испытаниях необходимо зарегистрироваться на сайте «Школы 21» — 21-school.ru.

«Бассейн» — это более чем просто вступительное испытание. «Бассейн» — это самодостаточный опыт, который позволяет вам вынырнуть из рутины, перезагрузиться, познакомиться с множеством интересных высокомотивированных людей из разных регионов, стран и профессий. Самое главное, наш «бассейн» — это способ преодолеть множество ваших внутренних ограничений, препятствий и по-настоящему шагнуть в мир цифровой индустрии, увидеть, как вы легко можете делать то, что еще вчера представляли для себя невозможным! Я бы наши «бассейны» назвал иначе: я бы использовал фразу «полет в космос» или «выход на новую орбиту»! Так что у наших участников впереди увлекательное путешествие. А в конце этого приключения уникальная возможность стать частью сообщества «Школы 21»!

А если конкретно, впереди у участников основы языка Си, базовые алгоритмы и структуры данных, основы Unix и базовые инструменты разработчика, неизбежное освоение английского. И все это за 26 дней интенсива. В этом году таких интенсивов осталось всего два: один в июле и один в августе. Если решили попробовать, времени осталось совсем немного!» — отмечает Айрат Хасьянов, руководитель филиала «Школы 21» в г. Казань.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»