«Лизинг-Трейд» перезапустил официальный сайт

«Лизинг-трейд» заботится о качестве сервиса, поэтому старается постоянно совершенствоваться. Новая страница отличается адаптивным современным дизайном. Теперь на сайте еще быстрее можно найти всю необходимую информацию по услугам компании.

Помимо этого, пользователям доступны условия лизинга и возможность рассчитать стоимость договора прямо на сайте. Также клиенты могут оставить заявку на лизинг, после чего менеджер свяжется, проконсультирует по сделке, рассчитает стоимость договора и поможет с дальнейшим поиском техники и оформлением.

Более того «Лизинг-Трейд» активно ведет работу над модернизацией личного кабинета клиента. Уже сейчас в кабинете доступны бухгалтерские документы в режиме онлайн. Совсем скоро мы представим версию личного кабинета 2.0 с расширенным функционалом.

«Новый сайт — это новый этап в развитии компании. Для успешного развития бизнеса сегодня необходимо следовать трендам диджитализации. Мы стремимся сделать так, чтобы ни на одном этапе сделки клиенту не было необходимости приходить к нам в офис или звонить. Автоматизация и цифровизация процессов позволяет усовершенствовать клиентский опыт и повысить эффективность работы компании», — комментирует генеральный директор «Лизинг-Трейд» Алексей Долгих.

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