В России произвели уже более 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России по состоянию на 16 июня произвели уже 3 177 180 доз отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».

В гражданский оборот введено уже 2 642 690 доз препарата, сообщается на сайте стопокоронавирус.рф.

Напомним, «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. На прошлой неделе Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев РФ выдал препарату сертификат «Халяль».



Фото: Максим Платонов (архив)

Как заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных «ЭпиВакКороной» обнаружили достаточное количество антител.

Татьяна Демина