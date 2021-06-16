В России произвели уже более 3 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона»
В России по состоянию на 16 июня произвели уже 3 177 180 доз отечественной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор».
В гражданский оборот введено уже 2 642 690 доз препарата, сообщается на сайте стопокоронавирус.рф.
Напомним, «ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября прошлого года. На прошлой неделе Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев РФ выдал препарату сертификат «Халяль».
Как заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных «ЭпиВакКороной» обнаружили достаточное количество антител.
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