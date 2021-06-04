Суд отказал «Медузе»* в исключении из списка СМИ-иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск издания Meduza, в котором СМИ потребовало отмены решения о включении в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сообщает ТАСС.



Пока постановление суда в силу не вступило, его могут обжаловать в апелляционной инстанции. Истец утверждает, что не видит связи между финансированием и контентом, поскольку, согласно политике издания, редакция от спонсоров не зависит. Также истец считает, что Россия в этом вопросе вышла за пределы юрисдикции.

*В конце апреля Министерство юстиции России внесло издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. На сегодняшний день в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, внесены 19 изданий и журналистов.

В реестр включили юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014) и ООО «Первое Антикоррупционное СМИ».

Маргарита Головатенко