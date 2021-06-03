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В Набережных Челнах пламя с загоревшегося ларька едва не перекинулось на соседний ТЦ

19:55, 03.06.2021
В Набережных Челнах пламя с загоревшегося ларька едва не перекинулось на соседний ТЦ
Фото: соцсети

В Набережных Челнах пламя с загоревшегося ларька шаурмы едва не перекинулось на торговый центр «Диметра». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 14.54. Пожар был на площади 36 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из торгового центра эвакуировали 30 человек, в том числе 10 детей. В 15.00 пожар локализовали, в 15.04 произошла ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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