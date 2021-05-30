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Девочка, раненная стрелком в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии

20:02, 30.05.2021 1
Девочка, раненная стрелком в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: realnoevremya.ru

В Екатеринбурге, девочка, раненная во время стрельбы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявили в Минздраве Свердловской области, пишет «РИА Новости».

Ранение также получил сотрудник Росгвардии, прибывший на место происшествия. На место стянулись сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей дома, откуда неизвестный ведет стрельбу, эвакуируют, передает ТАСС.

По предварительным данным, стрельбу с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 май
    Кто там хотел бывших полицейских в школы поставить охранять?
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