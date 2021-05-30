Девочка, раненная стрелком в Екатеринбурге, находится в крайне тяжелом состоянии

В Екатеринбурге, девочка, раненная во время стрельбы, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявили в Минздраве Свердловской области, пишет «РИА Новости».

Ранение также получил сотрудник Росгвардии, прибывший на место происшествия. На место стянулись сотрудники силовых структур и оперативных служб, в том числе специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии. Стрелявший никаких требований не выдвигает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Жителей дома, откуда неизвестный ведет стрельбу, эвакуируют, передает ТАСС.

По предварительным данным, стрельбу с балкона своей квартиры устроил бывший полицейский.