В Зеленодольске открылось новое здание прокуратуры

Сегодня в Зеленодольске открылось новое здание городской прокуратуры. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, прокурор республики Илдус Нафиков.

При проектировании здания архитекторы учли все требования антитеррористической защищенности, нормы и стандарты, позволяющие разместить весь оперативный состав городской прокуратуры. На сегодняшний день в штате зеленодольской прокуратуры числятся 20 оперативных работников и трое гражданских служащих.

Фото: tatarstan.ru

В новом здании есть конференц-зал и архив, каждый из кабинетов оборудован техникой.

С начала текущего года сотрудники Зеленодольской прокуратуры выявили 377 правонарушений. По итогам работы надзорного ведомства возбудили 10 уголовных дел, внесли 110 представлений, возбудили 19 административных производств, направили 26 исковых заявлений, принесли 19 протестов, передает пресс-служба президента РТ.

Сегодня в Казани открыли мемориальную доску в честь бывшего прокурора РТ Кафиля Амирова. Мемориальную доску установили на здании прокуратуры Вахитовского района Казани. Также там будет организована мемориальная экспозиция, она будет посвящена жизни и службе экс-прокурора РТ.



Татьяна Леухина