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Лучший бомбардир «Нефтехимика» Либор Гудачек подписал новый контракт с командой

19:38, 22.05.2021
Лучший бомбардир «Нефтехимика» Либор Гудачек подписал новый контракт с командой
Фото: hcnh.ru

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт со словацким форвардом Либором Гудачеком, ставшим лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне. В сезоне-2020/2021 Либор сыграл в 50 матчах регулярки, заработал 38 очков (17+21).

За два матча до конца гладкого чемпионата словак покинул Нижнекамск и перешел в швейцарскую лигу. Как потом стало известно «Реальному времени», это было связано с финансовыми вопросами — так нижнекамская команда смогла сэкономить на двух зарплатах Гудачека.

Ранее нижнекамская команда уже продлила контракт с российским лидером Павлом Порядиным, подписала чешского легионера Рональда Кнота и финского голкипера Франса Туохимаа.

СпортХоккей Татарстан
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