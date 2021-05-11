Эксперт рассказала, как выгоднее погасить кредит досрочно

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас рассказала, как выгоднее погасить кредит досрочно — обычно это выгодно в первой половине срока кредитования.



Как правило, система платежа аннуитетная. Сперва платятся в основном проценты банку. Затем сумма процентов уменьшается, а долг увеличивается. Так, при досрочном погашении в начале срока произойдет перерасчет процентов и, как следствие, уменьшение переплат. Досрочное погашение в конце срока не принесет экономии, поскольку в это время выплачивается основной долг.

Досрочное погашение кредита без дополнительных комиссий разрешено законодательством. При этом в кредитном договоре может быть прописано, что клиенту нужно уведомить банк о досрочном погашении заранее, иначе банк возьмет за услугу комиссию.

Лучше досрочно гасить кредит именно в день платежа. Если внести сумму позже, то с внесенной суммы спишутся проценты за эти дни, а на погашение пойдет остаток суммы.

Также есть возможность рассмотреть вариант досрочного погашения кредита: клиент при этом вносит сумму больше необходимой выплаты и просит сделать перерасчет. Так, сокращается срок кредита или сумма платежа, сообщает «Российская газета».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее россиянам рассказали о санкциях за досрочное погашение кредита. Сообщалось, что банки не могут препятствовать заемщику в желании досрочно погасить кредит. Поэтому, если сотрудники кредитной организации не принимают заявление или мешают каким-либо другим способом, следует попросить их обосновать свои действия в письменном виде. Это впоследствии поможет защитить свои права.

Маргарита Головатенко