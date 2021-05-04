Россиянам рассказали о санкциях за досрочное погашение кредита
Не все банки следуют закону, и поэтому они могут начислить заемщику штраф за нарушение договора при досрочном погашении долга. Об этом предупредил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
В кредитных договорах обычно указывается возможность досрочного погашения долга. С 2011 года банки обязаны давать такое право заемщикам и не требовать взамен дополнительных платежей и комиссий. Если же этот пункт в документе не прописали, заемщику следует оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.
Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин пояснил, что банки не могут препятствовать заемщику в желании досрочно погасить кредит. Поэтому, если сотрудники кредитной организации не принимают заявление или мешают каким-либо другим способом, следует попросить их обосновать свои действия в письменном виде. Это впоследствии поможет защитить свои права.
Адвокат Алексей Гавришев посоветовал в случае получения штрафа за досрочное погашение займа оспорить такое решение согласно статье 809 ГК РФ и написать заявление с требованием отменить штраф за досрочный возврат займа. Юристы рекомендуют также после погашения долга запросить у банка уведомление или официальное письмо на фирменном бланке с подписью ответственного сотрудника и печатью, что будет подтверждением того, что обязательства перед кредитной организацией исполнены, передает «Прайм».
В марте россияне обновили рекорд просроченной задолженности по кредитным картам — он превысил 340,6 млрд рублей.
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