Чехия намерена взыскать с России компенсацию в миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

Чехия намерена взыскать с России компенсацию из-за взрывов в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице. Ее размер в Министерстве финансов страны оценивают примерно в один миллиард крон (это около $47,5 миллиона, или 350 млн рублей).

Чехия планирует получить денежную компенсацию «в соответствии с международным правом», пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу Минфина страны Алену Шиллерову.

Фото: realnoevremya.ru

Потребовать возместить ущерб в апреле призвали в парламенте Чехии. Его глава Андрей Бабиш назвал взрывы в Врбетице неприемлемым террористическим актом. Незадолго до этого заявления он рассказывал, что в Чехии готовятся «правовые шаги» с требованием компенсации материального ущерба.



Российско-чешские отношения обострились этой весной: Чехия сообщила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которые, по данным местных спецслужб, на самом деле являются офицерами российской разведки. По словам Бабиша, у чешских служб нацбезопасности есть доказательства, указывающие на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов на востоке страны в 2014 году.

После этого МИД России выразил властям Чехии решительный протест. В ведомстве считают, что этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых чешскими властями за последние годы.

Татьяна Демина