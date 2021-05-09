В Татарстане проводят проверку после ДТП с пятью погибшими

После ДТП с пятью погибшими в результате столкновения фуры и микроавтобуса «Рено Трафик» в Чистопольском районе Татарстана проводится проверка следственными органами, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности чистопольского городского прокурора Фидель Ахметзянов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ход процессуальной проверки взят на особый контроль в прокуратуре.



9 мая в 04.20 на 127-м км трассы Казань — Оренбург произошла авария — столкнулись фура МАН и микроавтобус «Рено Трафик». Водитель фуры двигался со стороны Казани в направлении Оренбурга и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено». Всего в «Рено» погибли пять человек, еще четыре пассажира микроавтобуса от 16 до 30 лет доставили в Чистопольскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Маргарита Головатенко