В Татарстане умерла известный музыковед, член Союзов композиторов Татарстана Юлдуз Исанбет

В Татарстане умерла заслуженный деятель искусств России и РТ, кандидат наук, музыковед, член Союзов композиторов РТ и РФ Юлдуз Исанбет. Она скончалась на 85 году жизни.

Причина ее смерти не уточняется. Юлдуз Исанбет родилась в 1936 году в Казани в семье известного татарского писателя и драматурга Наки Исанбета. Она работала преподавателем с 1962 и по 1994 год в Казанской государственной консерватории, возглавляла кафедру теории музыки и татарской музыки. С 1993 по 1996 год стала научным сотрудником Института татарской энциклопедии Академии наук Татарстана. Она написала сотни научных статей об истории и теории музыки.

Прощание с музыковедом прошло сегодня, 5 мая. Ее похоронили на Старо-татарском кладбище в Казани, где расположены могилы таких выдающихся деятелей, как Габдулла Тукай, Салих Сайдашев, Баки Урманче и других, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Сегодня также стало известно о смерти бывшей руководительницы детской музыкальной школы №6 имени Сайдашева в Челнах Гульшат Ахмедовой.

