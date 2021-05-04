17-летний челнинец снял фильм по мотивам своей жизни

Фото: Илья Репин (архив)

В Набережных Челнах 17-летний Дмитрий Метла совместно с режиссером из Москвы снял короткометражный фильм, основанный на реальных событиях из жизни молодого человека. В кинокартине показаны отбор стартап-проектов в бизнес-инкубатор ИТ-парка, зарождающиеся отношения и расставание с любимой девушкой. Об этом сообщает мэрия автограда.

В 15 лет юноша прошел отбор в бизнес-инкубатор. Тогда он представил проект «Мультпро» — сервис, который позволяет создавать мультипликационные картины детям от 8 лет. Спустя 1,5 года появилась идея снять свой фильм, который будет основан на реальных событиях из его жизни. Для реализации идеи он привлек режиссера из Москвы, своего школьного учителя и девушку, отношения с которой и стали главной темой кино.

Фото: nabchelny.ru

Сценарий был написан за две недели, а сами съемки прошли за два дня. В создании фильма было задействовано 20 человек, а главные роли исполнили Дмитрий Метла и Каролина Беляева.

Закрытая премьера фильма состоялась в одном из кинотеатров Москвы, где его смогли посмотреть педагоги и студенты Московской киношколы. Трейлер фильма можно посмотреть по ссылке.

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