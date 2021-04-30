«Спартак», «Сочи» и минское «Динамо» претендуют на Рейдеборна из «Ак Барса»
Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн может продолжить карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
По данным портала «Чемпионат», на шведского голкипера претендуют три команды КХЛ. Основным кандидатом называют московский «Спартак», также вратарем интересуются минское «Динамо» и «Сочи».
Контракт Рейдеборна с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, казанский клуб не намерен предлагать продлить соглашение. Сам голкипер намерен остаться в КХЛ.
Напомним, ранее Рейдеборн был приглашен в сборную Швеции для подготовки к чемпионату мира — 2021 в Латвии.СпортХоккей
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