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«Спартак», «Сочи» и минское «Динамо» претендуют на Рейдеборна из «Ак Барса»

07:00, 30.04.2021
«Спартак», «Сочи» и минское «Динамо» претендуют на Рейдеборна из «Ак Барса»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн может продолжить карьеру в другом клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По данным портала «Чемпионат», на шведского голкипера претендуют три команды КХЛ. Основным кандидатом называют московский «Спартак», также вратарем интересуются минское «Динамо» и «Сочи».

Контракт Рейдеборна с «Ак Барсом» истекает 30 апреля, казанский клуб не намерен предлагать продлить соглашение. Сам голкипер намерен остаться в КХЛ.

Напомним, ранее Рейдеборн был приглашен в сборную Швеции для подготовки к чемпионату мира — 2021 в Латвии.

СпортХоккей
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