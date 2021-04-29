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В казанский суд доставили беглого гражданина Колумбии по делу о краже алмазов, ему продлили арест

14:02, 29.04.2021
В казанский суд доставили беглого гражданина Колумбии по делу о краже алмазов, ему продлили арест
Фото: «Реальное время»

С ходатайством о продлении ареста иностранцу обратились в казанский суд сотрудники следствия. Как передает журналист «Реального времени», следователь просит оставить под стражей гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро, который в марте текущего года был экстрадирован в Россию из Аргентины.

В итоге ему продлили арест до 9 июня.

Напомним, Валеро был арестован заочно в сентябре 2018 года — в качестве обвиняемого в краже алмазов и сапфиров ювелирной компании Seven Diamonds в июле того же года в павильоне «Казанской ярмарки». На данный момент стоимость похищенного оценивается силовиками в 160 млн рублей.

Местонахождение заочно арестованного Интерпол установил в сентябре 2019 года — он был задержан на территории Аргентинской Республики, после чего Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче иностранца.

Подробности сегодняшнего заседания — в репортаже «Реального времени».

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