МЧС: из-за горения подстанции в Казани без света остались 25 тысяч человек

Фото: соцсети

26 апреля в 13.19 в МЧС по Татарстану поступила информация об отключении электричества из-за горения подстанции «Советская» на ул. Зорге, д. 1а в Казани. По предварительной информации, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы города с населением в 25 тысяч человек.

Пожарные сначала работали огнетушителями, а после разрешения энергетиков подали один пенный ствол от установки комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-5» от автоцистерны, сообщает МЧС по РТ.

В результате пенной атаки в 13.37 горение на площади 5 кв. м удалось ликвидировать. Причина произошедшего устанавливается. Пострадавших нет. Работают аварийные бригады АО «Сетевая компания», готовится резервное подключение.

Сообщение о пожаре на подстанции сперва появилось в соцсетях. Отмечалось, что полыхали кабели.

Маргарита Головатенко