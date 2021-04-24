Жительница Казани отдала почти миллион мошенникам, думая, что инвестирует в криптовалюту

Пресс-служба УМВД России по г. Казани сообщает, что в отдел полиции «Вишневский» с заявлением обратилась 43-летняя жительница Казани. Она сообщила, что мошенники похитили у нее 970 тысяч рублей.

Женщина увидела на одном из сайтов объявлений сообщение о том, что можно купить криптовалюту и даже участвовать в биржевых торгах. Она оставила заявку на участие, и ей позвонил некто, представившийся как Александр Наумов. Он внушил даме, что вкладывать деньги в криптовалюту выгодно, рассказал ей, какие от этого можно получить преимущества, и объяснил, как «можно стать участником торгов». Разумеется, для начала надо было перевести деньги на счет, реквизиты которого услужливо сообщил Александр. По его указаниям потерпевшая перевела на банковский счет 260 тысяч рублей.

Потом возникла необходимость дополнительного инвестирования в куплю-продажу криптовалюты. Потом потерпевшей позвонила некая Кристина («сотрудница службы поддержки») с предложением застраховать вложения.

С 25 марта по 7 апреля женщина перевела на счета мошенников еще около 710 тысяч рублей. После этого она наконец заподозрила что-то неладное. На сайте биржи личного кабинета у нее не было, как и информации о том, куда же, собственно, вложены ее деньги — всего около 970 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.



По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отделе полиции «Вишневский» проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий — сейчас полицейские устанавливают личности «инвестиционных советников», выудивших из кармана доверчивой женщины такую немалую сумму.