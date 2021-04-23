Российский биатлонист дисквалифицирован за применение допинга в 2013 году

Российский биатлонист, представляющий сборную Южной Кореи, Тимофей Лапшин получил дисквалификацию на год из-за нарушения антидопинговых правил. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой Спортивного арбитражного суда (CAS).

Спортсмен отстранен на основании допинг-пробы, взятой у него 21 декабря 2013 года во время «Ижевской винтовки». В пробе Лапшина был обнаружен запрещенный препарат.

Биатлонисту временно запретили выступать еще 24 сентября 2020 года, основываясь на расследовании Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В ходе проверки дела выяснилось, что запрещенное вещество попало в организм Лапшина через назальный спрей. Сам спортсмен не оспаривал нарушение.

Ввиду этих смягчающих обстоятельств CAS принял решение отстранить российского биатлониста лишь на 1 год вместо полагавшихся 2 лет дисквалификации. Срок отстранения начал отсчет с 23 апреля, с даты окончательного решения CAS ADD Award.

Фото: biathlonrus.com

Отметим, что Лапшин выступает за сборную Южной Кореи с 2017 года. До этого биатлонист входил в состав сборной России.

Ранее олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов были отстранены на четыре года за антидопинговые нарушения.