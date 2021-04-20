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19-летний Сафонов из «Ак Барса» вызван в сборную России по хоккею

20:41, 20.04.2021
19-летний Сафонов из «Ак Барса» вызван в сборную России по хоккею
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов получил вызов в сборную России, сообщает пресс-служба казанского клуба.

19-летний форвард стал шестым игроком «барсов», вызванных в расположение национальной команды. Ранее приглашения получили вратарь Тимур Билялов, защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающие Дмитрий Воронков и Артем Галимов.

В ближайшее время сборной России предстоит провести два матча с Белоруссией в рамках Euro Ice Hockey Challenge (Еврочеллендж). Встречи пройдут в Москве 23 и 24 апреля.

Напомним, изначально в сборную России было вызвано 29 хоккеистов, 13 из которых представляют СКА.

СпортХоккей
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