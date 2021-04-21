«Поволжского душителя» этапировали из Казани в Киров

Фото: «Реальное время» (на заседании по аресту Тагиров прятал лицо)

Казань под конвоем покинул 38-летний Радик Тагиров, обвиняемый в 27 убийствах и покушениях на пожилых женщин в 12 регионах страны. По данным источников «Реального времени», его этапировали в Кировскую область для следственных действий по эпизоду с убийством местной жительницы в октябре 2012 года.



Напомним, по версии СК, на счету «поволжского душителя бабушек» — 7 жертв в Казани, 4 в Уфе и 3 в Ижевске. В СИЗО Казани Тагиров был заключен по решению суда в декабре 2020-го, и за последующие месяцы силовики успели отработать места всех нападений на территории Татарстана и Марий Эл, в которых он признался.

Срок содержания под стражей этого обвиняемого истекает в конце апреля, однако, как полагают источники «Реального времени», в Казань слесаря с тягой к наркотикам вернут лишь в том случае, если Генпрокуратура РФ направит его уголовное дело для рассмотрения в Татарстан.

Напомним, задерживали Тагирова казанские полицейские и следователи, однако по делу признавшего вину «душителя» работает группа из 10 человек под руководством сотрудников третьего следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Нижнем Новгороде).