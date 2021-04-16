В Казани на Булаке зафиксировали превышение концентрации аммиака
В Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации уровня вредных веществ в воздухе, следует из данных мониторинга загрязнения на сайте Гидрометцентра РТ.
Примеси аммиака за пределами нормы зарегистрировала станция мониторинга состояния атмосферно воздуха, расположенная на улице Мартына Межлаука. Концентрация вредного вещества составила 0,23 мг/м3 при ПДК в 0,2 мг/м3.
Данные представлены за период наблюдения с 13.00 14 апреля до 07.00 15 апреля. Превышение ПДК зафиксировано в 01.00.
Также в апреле в Казани зафиксировали превышение ПДК формальдегида в воздухе: 0,092 мг/куб. м при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/куб. м.Происшествия Татарстан
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