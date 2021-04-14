Россияне назвали главные проблемы в сфере ЖКХ

Фото: Ринат Назметдинов

Больше всего россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) беспокоят начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) после отмены моратория на штрафы (17,5%) и неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов (15,2%). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рейтинг некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль», который был составлен на основе обращений в первом квартале 2021 года.

Далее идут обращения по управлению многоквартирными домами (11,8%), качество коммунальных услуг (9,8%) и капитальный ремонт (8,5%).

Фото: Ринат Назметдинов

Ранее россиянам дали совет, как не переплачивать за услуги ЖКХ. Такой риск возникает из-за несвоевременной подачи показаний счетчиков и заявления на перерасчет. Председатель Союза домовых комитетов Казани Геннадий Сомов подсчитал, что за отопление татарстанцы переплачивают 2,4 миллиарда рублей, за холодную и горячую воду — 2 миллиарда. Подробности — в репортаже «Реального времени».