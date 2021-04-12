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Офицер ФСБ назначен полпредом Башкирии при президенте РФ

09:55, 12.04.2021
Офицер ФСБ назначен полпредом Башкирии при президенте РФ
Фото: glavarb.ru

Ветеран Федеральной службы безопасности Умарпаша Ханалиев назначен полпредом Башкирии при президенте России — такой указ подписал глава региона Радий Хабиров. Об этом пишет «Интерфакс».

Ханалиев родился в октябре 1951 года в Ошской области Киргизской ССР, закончил Дагестанский государственный пединститут. Как сообщил Хабиров, Ханалиев «практически всю жизнь проработал в органах Федеральной службы безопасности, является героем Российской Федерации, награжден многочисленными боевыми орденами, человек боевой, крепкий, сильный».

В феврале Радий Хабиров официально назначил нового руководителя республиканского комитета по туризму. Пост заняла Эльмира Туканова.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Башкортостан
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