Офицер ФСБ назначен полпредом Башкирии при президенте РФ
Ветеран Федеральной службы безопасности Умарпаша Ханалиев назначен полпредом Башкирии при президенте России — такой указ подписал глава региона Радий Хабиров. Об этом пишет «Интерфакс».
Ханалиев родился в октябре 1951 года в Ошской области Киргизской ССР, закончил Дагестанский государственный пединститут. Как сообщил Хабиров, Ханалиев «практически всю жизнь проработал в органах Федеральной службы безопасности, является героем Российской Федерации, награжден многочисленными боевыми орденами, человек боевой, крепкий, сильный».
В феврале Радий Хабиров официально назначил нового руководителя республиканского комитета по туризму. Пост заняла Эльмира Туканова.
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