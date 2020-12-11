В Казани будут судить адвоката Кирсанова

Фото: "Реальное время"

В Московский райсуд Казани отправлено дело 45-летнего адвоката Дениса Кирсанова. Первоначально его подозревали в посредничестве взятке, теперь обвиняют в покушении на мошенничество, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



По версии следствия, весной 2020 года фигурант дела представлял интересы свидетеля по делу о мошенничестве Джуманиязовой и сообщил ей, якобы у следствия есть доказательства ее причастности к преступлению. В связи с чем, предложил решить вопрос с не привлечением к уголовной ответственности за вознаграждение в полмиллиона рублей, ссылаясь на личные связи в правоохранительных органах. Но передавать деньги никому не собирался, полагают силовики.

Кирсанова обвиняют в том, что 7 июля фигурант дела получил от женщины 200 тысяч рублей и присвоил их.

5 августа Джуманиязову задержали сотрудники ФСБ в ходе оперативных мероприятий по делу о мошенничестве, и изъяли у нее 150 тысяч рублей. Деньги, по версии обвинения, были приготовлены для передачи адвокату, о противоправных действиях которого сообщила задержанная. При этом сама женщина получила статус подозреваемой в посредничестве взяточничеству, на данный момент оно прекращено в связи с ее деятельным раскаянием.

С 13 августа Кирсанов находится под стражей. Вину не признает. Заявления Джуманиязовой называет оговором под давлением силовиков. К его защите подключилась Адвокатская палата Татарстана.